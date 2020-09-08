مدحت قريطم: الملصق الإلكتروني يساعد فى استرداد السيارات حال سرقتها..فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الالكتروني الخاص بالمرور له أهمية كبيرة جدا تحمي المواطنين وسياراتهم.





وأضاف اللواء مدحت قريطم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن هذا الملصق يفيد المواطنين في حالة سرقة سياراتهم وسيتم استردادها خلال وقت قصير بسبب تلك الملصق.





وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هذا الملصق سوف يساعد المرور في حل مشاكل الازدحام المروري.



