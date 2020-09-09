AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

اقرأ أيضًا:


قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 9 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

وتنصح بتوخي الحذر، إذا قمت بعمل ما؛ فسيتأثر كبار المسؤولين بشكل كبير بأدائك في المكتب.

اليوم ، ينصح رجال الأعمال بالقيام بأي عمل بسلام وصبر. يمكنك مقابلة بعض الأشخاص المهمين المرتبطين بمنطقتك ، مما قد يفيدك في المستقبل.

ستبقى الحلاوة في الحياة الزوجية. ستحصل على الدعم الكامل من زوجتك، وسيكون اليوم يومًا جيدًا من حيث المال، وستكون قادرًا على توفير أكثر من المتوقع.

نصيحة علم الابراج ..

يمكن للأشخاص المرتبطين بمجال الفن تحقيق نجاح جيد اليوم. إذا كنت تقوم بالعمل من المنزل ، فقم بعملك بحذر تام. حتى أخطائك البسيط قد توقعك في المشاكل.

رجال الأعمال لديهم يوم مناسب. إذا كنت تعمل في مجال الإلكترونيات ، فيمكنك اليوم الحصول على مزايا مالية جيدة.

عند الحديث عن المال ، هناك احتمال قوي للحصول على أموال متعثرة. بالحديث عن صحتك ، لا تتهاون في الطعام. هناك احتمالية للإصابة بأي مرض متعلق بالمعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

مواليد برج السرطان.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

فلافيو يوجه نصيحة لـ جيرالدو مع الأهلي.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. رفض تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. ومرتضى عن غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

يتم منحه لفئات معينة.. عوض تاج الدين: لا يوجد تطعيم لدولة بأكملها

الإنسانية قبل التنافس... الأهلي يكشف سبب موافقته على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفاً من المخالطة؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماك القرش بدون زعانف.. استئصال أجزاء منها وهي حيَّة من أجل إعداد «شوربة صيني»

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور