الأمن ينفي واقعة زواج فتاتين في المنصورة.. ويؤكد: حسابات وهمية

أكدت مصادر أمنية مُطلعة بمحافظة الدقهلية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود فتاتين ، أعلنتا زواجهما مثليًا ، وأن الحسابات التي أعلنت ذلك، حسابات وهمية.





وأشارت المصادر إلى أن الصور الموجودة بالحسابين ، مُتداولة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، بأسماء شخصيات أخرى.





وقالت إن إدارة البحث الجنائي، قامت ، بالتنسيق مع الأمن العام ، وقطاع الأمن الوطني؛ للتعامل بجدية مع ما جرى تداوله عبر "فيسبوك" حول الحسابين اللذين ادَّعيا زواج فتاتين من مدينة المنصورة، مثليًّا، بعد موافقة الأهل.





الجدير بالذكر أن مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا بعض الأخبار غير الصحيحة خلال الساعات القليلة الماضية، عن زواج فتاتين من إحدى مدن المنصورة، بعد اقناع الأهل وموافقتهما على تلك الخطوة.





وبعد حالة من النقاش حول تلك الواقعة والتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، خرجت صاحبة "الاكاونت" الصحيح على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنها فوجئت منذ الصباح الباكر باستغلال صفحة على فيسبوك، لصورتها، وترويج تلك الأكاذيب غير الصحيحة التى أثرت كثيرًا عليها فى ظل تداولها على بعض الصفحات الإخبارية.





وأكدت صاحبة الصفحة الصحيحة ، أنها ستقدم بلاغًا سريعا إلى النائب العام ، ضد كل من روّج إلى هذا الأمر ، وأساء إلى سُمعتها ، وشارك فى نشر تلك الأخبار .



