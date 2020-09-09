أنا بحب خطيبك.. فتاة تتخلص من فستان زفاف صديقتها بسبب الغيرة

حفل الزفاف بالنسبة للفتاة يختلف عن الرجل فهو يوم هام لها، للدرجة التي تدفعها للإهتمام بكل تفاصيله، ويمكن لأبسط تغيير في اليوم، أن يعكر صفو ترتيباتها.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميترو" البريطانية ، تحكي فتاة بالغة من العمر 21 عاما، أنها تعرضت لموقف سيئ للغاية في يوم حفل زفافها عن طريق صديقتها المقربة، حيث وصفت ما قامت به بأن "طعنة الغدر جاءت من أقرب الأشخاص لقلبي" .





وروت الفتاة أنها كانت تتصل بصديقتها منذ أن استيقظت صباح يوم الزفاف، وتسألها عن فستان الزفاف لأنها كانت معها أثناء شراؤه و عرضت عليها أن تتولى مهمة إرساله لها فوافقت العروس بكل حسن نية .





وشعرت العروس بقلق صباح يوم الزفاف لأنها اتصلت بصديقتها أكثر من 10 مرات ولكنها لم تجب ، و صدمت عندما وردتها رسالة منها في منتصف اليوم .





وقالت صديقة العروس في الرسالة " لقد تخلصت من فستان زفافك لاني أحب خطيبك و لن أشعر بالراحة و انتي ترتديه بجانبه ، أنا لا أحبك ، أنا لست أسفة" .

