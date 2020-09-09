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منوعات

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
شرطي
شرطي
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عزة عاطف
منذ مقتل «جورج فلويد» واشتعال الموقف في الولايات المتحدة بسبب الجرم في حقه على يد 4 ضباط أمريكيين، وأصبحت جرائم العنف ضد "السود" على مرأى من الجميع، من خلال تداول مشاهدها المتكررة دون خوف، وتحولت مناهضة العنصرية إلى مبدأ، سَرَى على جميع دول العالم.

وفضح مقطع فيديو، اعتداء ضابط شرطة، على مراهق أمريكي أسود، في الـ 17 من عمره، بالضرب المبرح والخنق، حتى تم نقل الفتى إلى المستشفى.

وأوسع ضابط الشرطة المدعو «نيل بيزو»، الفتى الأسود «ريد»، صفعًا وضربًا داخل الحجز؛ حتى سقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى.

وجلس الفتى "ريد" في مكان غير مخصص له ونظر في أعين الضابط بتبجح، مما أصاب الضابط بالاستفزاز ودفعه للركض نحو الفتى وتعنيفه.

وتمت معاقبة الضابط وإعطائه إجازة مفتوحة، ويعتقد أن السبب الذي أدخل الفتى إلى الحجز؛ هو حيازته لكمية كبيرة من الكوكايين، وانتهت الواقعة بتعرضه لجروح في رأسه.
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