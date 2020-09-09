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رياضة

بعد إحرازه هدفين في شباك السويد.. هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:52 ص
رونالدو
رونالدو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو، بعد إحراز كريستيانو رونالدو هدفين عالميين مع منتخب البرتغال، في شباك منتخب السويد، في إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏كيف يكبرون فيشيخونَ .. وتكبرُ فتزدادُ شبابًا !.

- سيد سادةِ المستديرة يا كريستيانو رونالدو" .

- وصلت لقناعة تامه وهي : إذا أردت أن توقف كريستيانو رونالدو فعليك إيقاف كرة القدم بأكملها".

- "لا يأبى ان يغلق صفحة التاريخ حتى يفتح اخرى بإسمه ، رونالدو هو عنوان للعمل والمثابرة ، يمكن لاي شخص ان يأخذ رونالدو كقدوة ليس في كرة القدم فقط؛ بل مجالات عديدة، رونالدو أفضل لاعب رأته عيني في عالم المستديرة ، ليس من ناحية تسجيل الأهداف؛ فكلهم يسجلون بل الاستمرارية والقتالية ".

- "‏هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو الثاني هدف رووووووعه اقسم بالله عظيم هذا اللاعب ".

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- "كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم 100 مع المنتخب البرتغالي ، وهو أول لاعب أوروبي يصل إلى هذا الرقم، خلف الرقم القياسي للإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف، كسر رقم على دائي مجرد وقت فقط و بيكون اكثر لاعب في تاريخ الكرة تسجيلًا للأهداف مع المنتخب ، نعم يا ساده انه كريستيانو ".

- "‏ تاريخي.. الاسطورة كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم (100) مع المنتخب البرتغالي وعلى بعد (9) أهداف ليصبح أعظم هداف في تاريخ المنتخبات علي دائي (109)..  كريستيانو رونالدو (100) ". 
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