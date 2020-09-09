بعد إحرازه هدفين في شباك السويد.. هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو ، بعد إحراز كريستيانو رونالدو هدفين عالميين مع منتخب البرتغال، في شباك منتخب السويد، في إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:





- "‏كيف يكبرون فيشيخونَ .. وتكبرُ فتزدادُ شبابًا !.





- سيد سادةِ المستديرة يا كريستيانو رونالدو" .





- وصلت لقناعة تامه وهي : إذا أردت أن توقف كريستيانو رونالدو فعليك إيقاف كرة القدم بأكملها".





- "لا يأبى ان يغلق صفحة التاريخ حتى يفتح اخرى بإسمه ، رونالدو هو عنوان للعمل والمثابرة ، يمكن لاي شخص ان يأخذ رونالدو كقدوة ليس في كرة القدم فقط؛ بل مجالات عديدة، رونالدو أفضل لاعب رأته عيني في عالم المستديرة ، ليس من ناحية تسجيل الأهداف؛ فكلهم يسجلون بل الاستمرارية والقتالية ".





- "‏هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو الثاني هدف رووووووعه اقسم بالله عظيم هذا اللاعب ".





اقرأ أيضاً:





- " كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم 100 مع المنتخب البرتغالي ، وهو أول لاعب أوروبي يصل إلى هذا الرقم، خلف الرقم القياسي للإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف، كسر رقم على دائي مجرد وقت فقط و بيكون اكثر لاعب في تاريخ الكرة تسجيلًا للأهداف مع المنتخب ، نعم يا ساده انه كريستيانو ".



