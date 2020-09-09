إصابة مفتي موسكو بـ فيروس كورونا

كشف مفتي مدينة موسكو، إلدار علاء الدينوف، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.





وقال المفتي - في رسالة بالفيديو ، وجهها إلى متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية-: "لقد مرضت للأسف منذ فترة معينة، فقد لحق كوفيد-19 بعائلتي أيضا.. كانت هناك أيام عصيبة ، ولم يتم التشخيص في الحال، وإذا كانت ثمة أعراض معينة، لكننا ظننا حتى النهاية أنه ليس كوفيد بل مرض تنفسي عادي أو إنفلونزا.. غير أنه جرى تأكيد الإصابة بكوفيد-19".



