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رياضة

مروان محسن يهنئ أحمد الشيخ بعيد ميلاده

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم
احتفل مروان محسن لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد صديقه بالفريق، أحمد الشيخ .

ونشر مروان محسن، عبر خاصية "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، صورة له مع أحمد الشيخ، وعلق عليها " كل سنة وانت طيب".

يذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .


وسجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة 

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .
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