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أخبار العالم

كورونا يتوحش.. أكثر من 27.47 مليون مصاب بالفيروس حول العالم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:40 ص
أكثر من 27.47 مليون
أكثر من 27.47 مليون مصاب بالفيروس حول العالم
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ27.47 مليون إصابة، حسبما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة؛ بلغ عدد الوفيات جراء وباء كورونا في دول العالم 893.290 حالة.

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وسجلت أكثر من 210 دول ومناطق، إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تضررا من الوباء، بنحو 6 ملايين و 316225 إصابة و189254 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 4 ملايين و 280422 إصابة، فيما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بأكثر من 4 ملايين إصابة، و126960 حالة وفاة.
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