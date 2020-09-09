AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان تقدم أدلة على استفزازات تركيا.. وعقوبات أوروبية تلوح في الأفق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:21 ص
تحركات أوروبية لفرض
تحركات أوروبية لفرض عقوبات على تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال محادثة مع وفود حزب الشعب الأوروبي، أن اليونان تدعم الحوار مع تركيا، لكنها لن تقوم بذلك تحت التهديد، معلنا تقديم أدلة على "استفزاز أنقرة".

وبحسب صحيفة "كاثيمرني" المحلية، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه قدم للمجموعة الأوروبية، أدلة، على أعمال تركيا الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، مؤكدا دعم بلاده للحوار الحقيقي، وليس تحت تهديد السلاح، أو انتهاك الحقوق السيادية لليونان.

اقرأ أيضا:

ونقلت عن مصادر حكومية، تأكيدها، أن "مانفريد ويبر" رئيس الوفد البرلماني لحزب الشعب الأوروبي، يؤيد موقف اليونان، وشدد على أن أوروبا لن تقف ضعيفة ولا منقسمة في مواجهة استفزازات أنقرة.

وعقب الاجتماع- الذي تم عبر الفيديو كونفرانس- قال "ويبر" في تغريدة على "تويتر" إن "مجموعته تدعم بشكل عام عمل الحكومة اليونانية في حماية حدودها ضد أي عدوان تركي".

من جهته، دعا حزب الشعب الأوروبي- في سلسلة تغريدات- إلى "تفكير جذري في فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وإعادة تقييم العلاقات معها، وفكرة الشراكة من الأصل"، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تستسلم أوروبا لتهديدات أردوغان بفتح حدود بلاده، وإغراق القارة باللاجئين، رافضا لأي ابتزاز.

يأتي ذلك تزامنا مع تحركات أوروبية تقودها فرنسا لمناقشة التوترات الراهنة مع تركيا وبحث سبل الحد من انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط، وذلك خلال قمة يستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون، في جزيرة كورسيكا، لمجموعة دول المتوسط الأوروبية.

ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وهي مخصصة لمناقشة التوترات بين تركيا واليونان أيضا، ومن المتوقع أن تخرج بعقوبات ضد أنقرة حال عدم خفض التصعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبر أوروبا نفد.. تحذيرات ومباحثات لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في المتوسط

أنقرة تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات في المتوسط

بسبب عدوان تركيا.. اليونان تبدأ اجتماعات طارئة مع أمريكا وأوروبا

ترشيحاتنا

بلا رحمة.. رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت ويقتلها

المدير التنفيذي السابق لـ بيراميدز يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي.. فيديو

دعاء طلب الرزق.. أدعية وكلمات مأثورة من الكتاب والسنة تعرف عليها

دواء الطبيعة لـ علاج السرطان والضعف الجنسي.. اكتشف فوائد تفوق الخيال للقرنفل والحالات التي يمنع استخدامه فيها

أنا مش أخ واهدى كده على نفسك.. خناقة على الهواء بين إبراهيم سعيد ووالد مروان محسن

أسماك القرش بدون زعانف.. استئصال أجزاء منها وهي حيَّة من أجل إعداد «شوربة صيني»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية