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أخبار العالم

حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:37 ص
حريق في مخيم موريا
حريق في مخيم موريا للاجئين باليونان
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قسم الخارجي
شبّ حريق في مخيم موريا للاجئين، في جزيرة ليسبوس في اليونان، حسبما أكدت تقارير إعلامية، بينما يؤكد فريق الإطفاء أنه لم يتضح سببه حتى الآن، وأن النيران تشتعل داخل المخيم وخارجه.

وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" أن الحريق اندلع في 3 جبهات نشطة في نفس الوقت تقريبا، مؤكدة أن الوضع خطير جدا؛ بسبب الرياح الشديدة.

وأشارت إلى وصول سيارات الإطفاء إلى المكان لمقاومة النيران، كما تم طلب مساعدة مروحيات الإطفاء.

ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو ولقطات توثق اندلاع الحريق داخل مخيم اللاجئين في الجزر اليونانية.

يأتي ذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بين اللاجئين، فيما تقوم السلطات بإخلاء المخيم، وبحسب البيانات يضم مخيم موريا للاجئين نحو 12714 شخصا، وهو أضعاف سعته الطبيعية.

ويعيش عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين ، بمن فيهم الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، في ظروف مزرية في مخيمات مكتظة في عدة جزر يونانية بعد وصولهم من الساحل التركي القريب.
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
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