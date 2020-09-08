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أخبار العالم

تركيا تعلن إرجاء المحادثات العسكرية مع اليونان بمقر الناتو لبعد غد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:27 م
تركيا تعلن إرجاء
تركيا تعلن إرجاء المحادثات العسكرية مع اليونان بمقر الناتو إ
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قسم الخارجي
أعلنت تركيا اليوم، الثلاثاء، إرجاء المحادثات العسكرية مع اليونان بمقر الناتو إلى 10 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، فشل التوصل لاتفاق بين تركيا واليونان لخوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج في بيان إن الحلف يعمل على إتمام الأمر، ولن يقبل بأي تصعيد في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك بعد حرب كلامية من تركيا والتي صعدت التوترات على خلفية نفي اليونان، إجراء مفاوضات مع أنقرة لخفض التصعيد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبدورها، رفضت اليونان إجراء محادثات مع تركيا برعاية حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، مطالبة أنقرة بوقف التهديدات؛ من أجل المضي قدما في المفاوضات، لتهدئة التوترات المتزايدة في شرق البحر المتوسط.

اتخذ القرار، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي قال لمسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني "لنضع التهديدات جانبا؛ حتى تبدأ الاتصالات".
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