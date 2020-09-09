AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتلى وجرحى في تفجير استهدف نائب الرئيس الأفغاني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:08 ص
قتلى وجرحى في تفجير
قتلى وجرحى في تفجير يستهدف نائب الرئيس الأفغاني
Advertisements
قسم الخارجي
استهدف تفجير بقنبلة موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، حسبما أكد متحدث باسمه، اليوم الأربعاء، فيما قتل شخصين اثنين، وأصيب 7 على الأقل جراء التفجير.

وقال رضوان مراد، المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "أعداء أفغانستان حاولوا مجددًا استهداف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح، صباح اليوم".

اقرأ أيضا:

وأضاف المسؤول الأفغاني أن "الهجوم الإرهابي فشل وصالح في حالة جيدة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في وزارة الصحة، قولهم: إنه تم نقل جثتين و7 جرحى إلى المستشفى حتى الآن.

وأضافت الوكالة، أن التفجير استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، بينما كان يتوجه إلى مكتبه، ونقلت عن "مراد"، تأكيده إصابة بعض حراس أمر الله صالح.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد انتقادات وجهها صالح لحركة طالبان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلى ومصابون عسكريون في انفجار على الحدود بين أفغانستان وإيران

انفجار يستهدف موكب نائب رئيس أفغانستان

ترشيحاتنا

رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك.. خلي بالك

سفيرنا بجنوب السودان يكشف تفاصيل زيارة وزير الري لـ جوبا ..فيديو

الزمالك يوضح مدى إصابة شيكابالا وبن شرقي.. وموقفه من اللقاء المقبل

أخبار التوك شو| أحداث المنيب وتحذير أحمد موسى وإنذار مستشار الرئيس للمصريين بشأن كورونا

قد تزيد بعد التظلم.. نصر عزام يكشف موقف محمود كهربا وحميد أحداد من عقوبات الـ فيفا.. فيديو

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جالسة على نفس الكرسي لمدة سنة.. إهمال عجوز من ذوي الإعاقة حتى وفاتها متعفنة بأستراليا.. صور

مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور