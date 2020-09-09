بإجمالي 253474 حالة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1176 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 253474 إصابة.





وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9338 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.





وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أوروبا تفشيا كبيرا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز إسبانيا نصف مليون إصابة وأحصت إسبانيا وهي من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء الوباء، أكثر من نصف مليون إصابة، وسجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي تصل إلى 47 ألفًا و955 حالة.



