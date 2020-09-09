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ديني

هل يجوز قضاء السنن الفائتة.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
الصلاة
الصلاة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يصلى سنن الصلوات وأراد أن يجمعها ويصليها قضاء فله أن يصليها ولا حرج فى ذلك. 

وأضاف "شلبي"، في إجابته عن سؤال "هل يجوز جمع سنن الصلوات وصلاتها قضاء؟"، أنه يجوز قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر، كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم تُصلَّ في أوقاتها، فتُقضى على الراجح من كلام آراء العلم.

وأشار إلى أن السنن التابعة للفرائض وقتها وقت الفرائض الذى هى تابعة لها فلو فاتته هذه السنن وأراد ان يقضيه آخر اليوم فلا حرج ويكون ذلك بنية القضاء لكن الأصل أن هذه السنن تصلى فى وقتها الذى هى وقت الفرائض الذى تكون تابعة له لو خرج هذا الوقت وأراد الإنسان أن يقضيها فلا حرج فى ذلك.

هل يجوز قضاء صلاة الضحى 

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خروج صلاة الضحى عن وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة «ربع ساعة» وينتهي قبل أذن الظهر بـ10 دقائق، لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أنه يجوز قضاؤها وأن من السنة قضاء السنن الرواتب.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ مشيرة إلى أن السٌنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل.
وأكدت الدار في فتوى لها أنه إن خرج وقتها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.

جدير بالذكر أن الإمام الترمذي روى عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ) صححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي ".
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