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محافظات

محافظ القليوبية: انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية سير العملية الانتخابية، بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك خلال ترأسها لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والمهندس على ابو عقيل السكرتير العام المساعد.  

وأكد الهجان أن اليوم الأول من الإعادة مر بسلام ولم يتم رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

ونوه المحافظ بأن اللجان الانتخابية بـ 532 مقرا انتخابيًا تضم 689 لجنة فرعية على مستوي دائرة محافظة القليوبية قد فتحت أبوابها في موعدها المحدد، وأن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و255 ألف ناخب. 

وناشد الهجان المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم اليوم، النزول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.  

وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية شملت المرور علي عدد من اللجان لمتابعة سير الانتخابات لجولة الاعاده لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية. 
محافظ القليوبية: انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان
محافظ القليوبية: انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان
محافظ القليوبية: انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان
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