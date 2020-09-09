ضبط راكب حاول تهريب ترامادول بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة راكب من أصل مصري تهريب كمية شرائط من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.





أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية الراكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لأحمد محمد جبر مأمور الجمرك وجود عبوات تكرارية من الأدوية.





قام محمد فيصل المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات، وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.



