برلمانى:تطوير التعليم سيقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية





أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب تأييده التام لسياسات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالتطوير والتحديث الشاملين للمنظومة التعليمية .





مشيرا الى ان نجاح هذه السياسات من خلال التعاون الجاد من الجميع مع سياسات الوزير سوف يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية وجميع مشكلات التعليم فى مصر.





وأشاد " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات الدكتور طارق شوقى التى أكد فيها محاولة الوزارة لايجاد حلول لكل الأطياف بشأن منصات التعليم الجديدة تناسب كل الطلاب بالمراحل المختلفة وأنه سيكون هناك استخدام أمثل للقنوات التعليمية ووضعنا جدولا به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية.





معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدى إلى نتائج جيدة وأنه لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية وانه تم توفير منصات للطلاب اختيارية بمقابل مادى مناسب، والطالب سيتحمل تكلفة بسيطة تصل إلى ربع ما كان يتحمله فى الدروس مسبقا والوزارة تسعى لأن يكون كل طالب فى مصر لديه تواصل من خلال الإنترنت.





كما أشاد النائب محمد هانى الحناوى بتأكيد اعلان الوزير منح الطلاب منتج تعليمى جيد ومجموعات تقوية بالمدارس بديلا للدروس الخصوصية والحرص لأن يكون للمدرس دخل أفضل وأن النصيب الأعظم من موارد التقوية للمدرس وأن فكرة التخوف من الثانوية العامة سوف تختفى الفترة المقبلة وأن طريقة الأسئلة الجديدة سيكون لقياس كفاءة لطلاب ولن تكون الأرقام هي المقياس.





وطالب النائب محمد هانى الحناوى من الوزير اعطاء اولوية قصوى لزيادة دخول جميع المعلمين من خلال تخصيص مبالغ مالية مناسبة وكبيرة لهم من مجموعات التقوية داخل المدارس مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف سوف يكون سببا رئيسيا فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.