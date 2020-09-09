جولة الختام بـ الدوري السعودي| الزعيم يحتفل باللقب الأغلى في العالم.. والاتحاد يخشى السيناريو الكارثي





وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق " بتوقيت القاهرة"، حيث يلتقي، الهلال مع الشباب، وضمك مع الفتح، والعدالة مع الاتحاد، والنصر والاتحاد، والحزم مع الوحدة، والفيصلي مع أبها، والأهلي مع الرائد، والتعاون مع الفيحاء.





االزعيم يحتفل باللقب الأغلى:





ومن المقرر أن يقيم فريق الشباب ممرا شرفيا للهلال في مباراة اليوم، بعدما نجح الزعيم في حصد اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة.





ويتسلم الزعيم اللقب الأغلى في العالم من حيث التكلفة عقب مباراة اليوم، حيث يبلغ طوله 90 سم، مقابل 37 سم لكأس العالم، ووزنه 14 كيلوجراما، مقابل ثمانية كيلوجرامات لكأس العالم.





صراع المشاركة في دوري أبطال آسيا:





وحسم كل من الهلال متصدر الترتيب بـ 69 نقطة والنصر صاحب المركز الثاني بـ 61 نقطة بطاقتي المشاركة في دوري أبطال آسيا بينما يتصارع الأهلي والرائد والوحدة والفصيلي على البطاقتين المتبقيتين.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، ويحل الوحدة رابعا بـ 46 نقطة بفارق الأهداف الرائد صاحب المركز الخامس، بينما يحل الفيصلي سادسا بـ 45 نقطة.





الاتحاد يخشى السيناريو الكارثي:





وهبط كل من العدالة والحزم رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بينما ستحدد الجولة الأخيرة الهابط الثلاث من بين فرق الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك.





ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بـ 32 نقطة بفارق الأهداف عن كل من التعاون صاحب المركز الـ 12 والفيحاء " المركز الـ 13" وضمك " المركز الـ 14".









الفوز على العدالة يبقي على الاتحاد رسميا في مسابقة الدوري، بدون النظر عن باقي النتائج الأخرى.





ويخشى الاتحاد السيناريو الكارثي في الجولة اليوم، وهو الخسارة في لقاء اليوم، مع تعادل التعاون مع الفيحاء، وتحقيق ضمك لاي نتيجة إيجابية، حيث سيهبط فريق الاتحاد رسميا في هذه الحالة.

يسدل اليوم الأربعاء، الستار على النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي 2019- 2020، حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة.