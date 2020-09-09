بعد وقف تجارب لقاح شركة "أسترازينيكا" لفيروس كورونا.. أول تعليق من وزير الصحة البريطاني

علق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، على قرار شركة "أسترازينيكا" بوقف تجارب لقاح لفيروس كورونا ووصفه بأنه "تحديا"، مشيرا أنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.





وفي تصريح له على قناة "سكاي نيوز"، قال هانكوك: "من الواضح أنه تحدّ لهذه التجربة الخاصة للقاح.. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد".





وردًا على سؤال حول ما إذا كان وقف تجارب اللقاح ستؤدي إلى انتكاسة في عملية تطويره، قال الوزير البريطاني: ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات.





هذا، وقد أعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا AstraZeneca Plc" ، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في المرحلة الأخيرة من العملية، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر.





يعتبر لقاح أسترازينيكا، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، أحد اللقاحات الرائدة في العالم لفرص تطوير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام.





وأوضحت الشركة أن التجارب توقفت للسماح بفحص شامل للقضية من قبل لجنة مستقلة. كما أشارت إلى أنها تعمل على تسريع الاختبار المعني لتقليل التأثير المحتمل على تقدم تطوير التجربة.





وقال مصدر مقرب من المصدر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن أحد المشاركين في تجربة أجريت في المملكة المتحدة يعاني من متلازمة التهابية تصيب النخاع الشوكي وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى.





وقال التقرير إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المرض مرتبطًا بشكل مباشر بتجربة تطوير اللقاح .