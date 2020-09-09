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أخبار البلد

الحجر الزراعي: الفلاح سبب رئيسي في زيادة الصادرات إلى أوروبا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
توجه الدكتور احمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بخالص التهنئة الى فلاحي ومزارعي مصر في كافة ارجائها بمناسبة الفلاح المصري.
                     
وأشاد "العطار" خلال تصريحات له اليوم بالدور العظيم الذى يقوم به الفلاح المصري،  في تحقيق الأمن الغذائي المصري، التنمية الاقتصادية، لافتا الى ان  الفلاح المصري الأصيل يظهر  وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن وخصوصا جائحة فيروس كورونا المستجد  ،حيث لم يتخلى ابدا عن دوره كمزراع ومشارك فى عملية الغذاء وعملية الانتاج لكافة فئات المجتمع .

أكد أن الفلاح كان له دور واثر كبير فى استمرار وارتفاع الصادرات المصرية لجميع انحاء العالم وغزو  أسواق مختلفة دول العالم.
         
وأوضح أن الدولة تسعى دائما الى تقديم كافة اشكال الدعم للفلاح المصرى  لزيادة الانتاجية، ورفع مستوى معيشته وذلك تقديرا لكل ما يقوم به لتحقيق التنمية المصرية.


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