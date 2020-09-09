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أخبار العالم

لبحث الأزمة الكبيرة.. موسكو تستضيف اجتماعا حول ليبيا خلال أيام

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:11 م
أردوغان يواصل دعم
أردوغان يواصل دعم الفوضى بليبيا
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محمد علي
في مسعى جديد لوقف تدخل النظام التركي في ليبيا، والذي تسبب في زيادة حدة التوتر، أعلنت الحكومة الروسية، عن استضافة عاصمتها موسكو مشاورات يوم 11 سبتمبر لبحث الأزمة الليبية ، بغية الوصول إلى حلول لوقف الصراع الدائر.


وذكرت وسائل إعلام متفرقة، أن روسيا ستستضيف الحدث، في ظل وجود مشاورات مع فرنسا.


وأمس ، قررت الفصائل الليبية، المشاركة في المفاوضات بالمغرب، تمديد المباحثات ليوم رابع على أن تستأنف الخميس، بعد تمديدها يوم الاثنين لمدة يوم، وذلك وسط احتمالات لتمديدها يومين إضافيين بطلب من الوفدين الليبيين.


وبدأت في المغرب جلسات الحوار الليبي الليبي بين وفدي مجلس النواب - ومقره طبرق والمجلس الأعلى للدولة - ومقره طرابلس (غربي البلاد).


وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
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