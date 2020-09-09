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أخبار العالم

قرقاش يفضح التدخلات التركية بالمنطقة أمام الجامعة العربية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية مثال على التدخلات السلبية في المنطقة. 

وقال قرقاش خلال كلمته بالجامعة العربية إن تركيا تواصل أعمالها الاستفزازية سواء كان ذلك بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة. 

وأضاف أن تركيا تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه المتوسط  مما يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا لسيادة الدول. 

وفيما يخص اليمن، أكد على دعم بلاده  لموقف التحالف العربي بقيادة السعودية في حض كافة الأطراف في اليمن على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد. 

وأدان بشدة استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية. 
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