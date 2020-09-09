بشرى سارة لأهالى الإسماعيلية .. تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25%

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.





وأوضح " بشارة " أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.





ياتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.





وأشار المحافظ الى أنه تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياءالتابعة للمحافظة بالاشراف الشخصى والمتابعة اليومية لتسهيل جميع الاجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على انهاء كافة الاجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.



