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رياضة

المقاولون العرب يستعيد خدمات شكري نجيب أمام الحدود بالدوري

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:58 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، خدمات مهاجم الفريق شكرى نجيب، خلال المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام حرس الحدود، فى الجولة  الـ26 فى إطار مباريات الدوري المصري الممتاز ، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وكان شكرى نجيب قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام وادى دجلة لحصوله على ثلاث إنذارات كان آخرها فى لقاء المصرى بالجولة 24 والذى فاز به المقاولون بهدفين نظيفين.

وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.
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