برلماني: تسهيلات الحكومة تشجع على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بالتعاطي الحكومي المستمر مع ملف مخالفات البناء، والسعي في تقديم العديد من التسهيلات التي من شأنها مساعدة المواطنين نحو الإقبال علي تقديم طلبات التصالح، ومن ثم الاستفادة من الفرصة الذهبية التى يقدمها قانون التصالح وتحقيق الاستقرار للمباني المخالفة ومن ثم الاستفادة بشكل قانوني من المرافق وأيضا رفع قيمة هذه المباني عن الاستثمار فيها.





جاء ذلك فى تصريحات له الأربعاء، تعليقا علي المؤتمر الصحفي للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف التصالح ـ بـ مخالفات البناء، مؤكدًا على أن الشكاوى المتعلقة بالمستندات المطلوبة وحاجتها للوقت الكثير، تم التغاضي بشأنها من خلال شهرين آخرين لاستكمال الأوراق بشرط تقديم طلب التصالح، وأيضا التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية لتخفيض الرسوم الخاصة بأسعار التصالح حتى تتلاءم مع ظروف كل محافظة، مشيرا إلي أن مثل هذه التسهيلات من شأنها التغلب على العديد من الإشكاليات والعراقيل بهذا الملف.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فؤائد على 3 سنوات، ومن ثم من الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح علي أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ 30 سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.





واختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن تكون الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.