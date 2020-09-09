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تعليم

"ويبينار" في كلية الإعلام لمناقشة واقع الدراسات الإعلامية ومستقبلها بمصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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أحمد علام - مريم عزت

تعقد شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة في الحادية عشرة صباح الإثنين المقبل، (ويبينار) حول مستقبل الدراسات الإعلامية ومستقبلها في مصر، في ظل الهجوم الذي تتعرض له دراسات الإعلام بالجامعات المصرية.


يعقد الويبينار تحت رعاية د. محمدعثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام،وإشراف د شيماء ذوالفقار رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية.. 


وصرحت د. هويدا مصطفى بأن الويبينار يستضيف نخبة من خبراء الإعلام، ومن خريجي الشعبة الذين يعملون في مختلف مجالات الإعلام، ويستعرضون بالتحليل والأرقام، خبراتهم التى اعتمدوا في اكتسابها على دراساتهم الإعلامية، واحتياجات سوق العمل الإعلامى التي تكشف الحاجة إلى خريجي الإعلام المتميزين. 


وقالت د. شيماء ذوالفقار إن الويبينار سيطرح الواقع الفعلي للدراسات الإعلامية في مصر، وملامح الخريطة المستقبلية لها، في ضوء المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كما يتم عرص نماذج من إنتاج طلاب الشعبة، خلال الفصل الدراسي السابق، بما يؤكد تمكن خريجي كلية الإعلام من الجوانب المعرفية المعاصرة، وقدرتهم على استخدام أدوات العصر وتقنياته، وامتلاكهم المهارات الاحترافية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل في مختلف مجالات الإعلام.

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