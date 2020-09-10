سكان شارع السد العالى بمدينة نصر يشكون من انتشار العشوائيات بالمنطقة

شكا المواطن محمود إسماعيل ، من أهالى شارع السد العالي بالمنطقة التاسعة ، فى مدينة نصر بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار العشوائيات في المنطقة .





ويقول فى رسالته : أن هناك العديد من التعديات على حرم الشارع منها وجود سوق للروبابيكيا ومخزن للحديد وسوق عشوائى للسيارات أيام الجمعة والأحد من كل أسبوع ، مناشدين محافظة القاهرة بحل هذه المشكلة





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



