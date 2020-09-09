مجلس الوزراء: مخالفات البناء ممتدة منذ عقود طويلة والدولة تتصدى بحزم لها.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم كان مهما للغاية مؤكدا أنه قام بالشرح للمواطنين بطريقة سهلة وبسيطة أسباب الأزمة التي أدت إلى مخالفات البناء.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رئيس الوزراء قام بالتوضيح أن مخالفات البناء ممتدة منذ عقود كبيرة مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتصدى بحزم لها للتخطيط لبناء الدولة بشكل عصري.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد على بعض الأرقام الصادمة من خسائر الدولة المصرية نتيجة لتلك التعديات أبرزها الخسائر التي حدثت للرقعة الزراعية.



