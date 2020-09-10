تعرف على المنح التى تقدمها جامعة الجلالة الأهلية وشروط الحصول عليها

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن المنح التى تقدمها جامعة الجلالة وهى واحدة من الجامعات الاهلية الجديدة بالاضافة الى شروط حصول الطلاب على هذه المنح .





وجاءت المنح المقدمة من الجامعة فى هذه التخصصات :









برنامج التمريض





برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية





برنامج تكنولوجيا الأغذية





برنامج هندسة المواد والتصنيع





برنامج علوم وتكنولوجيا النانو





برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.





برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.





بالاضافة الى الشروط التى يجب توافرها للحصول على المنح مثل ، وجود ظروف تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، مثل فقدان ولى الأمر خلال الدراسة وعدم قدرة من يعوله على دعمه، شريطة نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.





كما يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.



