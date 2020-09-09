عميد دار علوم: الكلية قادرة على استقبال أكبر عدد من الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم، أن الكلية في كل عام تستقبل آلاف من الطلاب وهي قادرة على استقبال أى عدد منهم خلال السنة الدراسية الجديدة، لافتا إلي أن الكلية تستطيع أن تستقبل هذا العام حوالى ٢٥٠٠ طالب وطالبة.





وأضاف الدكتور عبد الراضى فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الكلية ستتعامل بنظام التعليم الهجين خلال المرحلة المقبلة وهو خلط بين النظامين التعليم عن بعد والتعليم المباشر، لأن هذا النظام تفرضه الضرورة في الحياة المتمثلة في توابع جائحة كورونا.





وأشار إلى أن عدد أيام الدراسة بالجامعة ستنخفض إلى يومين فقط لكل فرقة بالكلية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى أن نظام الدراسة يأتي من حيث أعداد المقررات إلكترونيا والامتحانات أيضا.





وأوضح أن كلية دار علوم أول من قامت بتطبيق نظام " البابل شيت " منذ ٥ سنوات ، وبالتالي سنجد سهولة في تحويل الامتحانات الورقية إلى امتحانات إلكترونية .





وأكد أن هذه المرحلة تتطلب تطويرًا في المناهج والمقررات التعليمية سواء كانت في نوعية المناهج التي تقدم للطالب أو كيفية صياغة وصناعة وإعداد المناهج التي تتواءم مع هذه المرحلة، كذلك أدوات التأثير على المتلقي بالنسبة للطلاب عن طريق وسيلة الإلقاء الشفهي.