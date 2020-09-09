الوزراء: أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة قامت بتوفير الحماية للمواطنين مؤكدا انه تم فتح الباب للمواطن للقيام بالتصالح فى مخالفات البناء والسعي نحو تقنين أوضاعهم.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة المصرية تخطط بشكل مدروس للمستقبل مشيرا إلى أن مخالفات البناء التي تمت خلال الفترات الماضية سببت نتائج خطيرة على الأراضي الزراعية.









وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة.





وأشار سعد إلى أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة