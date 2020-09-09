ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من أوراق الزيتون؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد أوراق الزيتون

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فوائد أوراق الزيتون:

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١- تحسين كفاءه الإنسولين

أثبتت العديد من الدراسات على أوراق الزيتون أن لها القدرة على زيادة إنتاج الأنسولين، مما يساعد على تنظيم السكر بالدم والحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية، ولهذا عليك باستخدام أوراق الزيتون من خلال غليها في الماء وتناول المشروب الناتج عنها للسيطرة على السكر بالدم.





٢- تحسين عمليه الهضم

خلاصة أوراق الزيتون تساعد على تحسين عملية الهضم والتقليل من الانتفاخات والغازات، فضلا عن أنه يساعد على التخلص من الإمساك، وهذا لأن أوراق الزيتون تساعد على توازن البكتريا بالأمعاء مما يساعد على الهضم بشكل أفضل، كما أن أوراق الزيتون مهمة للتخلص من تهيج القولون العصبي.





٣- مقاومة السرطان

أوراق الزيتون تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من التعرض إلى مرض السرطان، إذ إنه يحتوي على مادة البوليفينول والفلافونيدات والتي تعتبر مهمة لمواجهة الجذور الحرة المسببة للسرطان مما يقي من نمو الأورام السرطانية.





٤- خفض ضغط الدم

تناول مغلي أوراق الزيتون يساعد على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، حيث إنه يساعد على حماية جدران الأوعية الدموية من حدوث أي خلل، فضلا عن أن أوراق الزيتون تحتوي على بعض المواد التي تمنع حدوث أكسدة الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي تمنع تراكم الدهون بالأوعية الدموية.





٥- تقوية المناعة

بفضل مضادات الأكسدة التي توجد بأوراق الزيتون فإنه يساعد على تقوية المناعة والحماية من الأمراض، فإن أوراق الزيتون تحتوي على الفينولات التي تساعد على منع تلف الخلايا والحماية من التعرض إلى الأمراض المختلفة.





٦- تعزيز وظائف الدماغ

أوصت الدراسات المختلفة بأن تناول مستخلص أوراق الزيتون يساعد على الوقاية من التعرض إلى الأمراض العصبية ومنها مرض ألزهايمر وباركنسون، ويعزز وظائف الدماغ بشكل جيد، فضلا عن أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.





طريقه الاستعمال :

تشترى أوراق الزيتون من العطار و تغسل كميه بحجم قبضة اليد و نضعها فى لتر ماء تغلى ربع ساعه .. تصفى و يشرب منها على مدار اليوم، دمتم بصحه وعافيه.



