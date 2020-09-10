لخلق كيانات قوية.. برلمانية تطالب بدمج الأحزاب المتشابهة في التوجه السياسي

أيدت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، دمج الاحزاب المتشابهه في التوجه السياسي لتقوية الحياة السياسة، مضيفة أن الاندماجات ستخلق كيانات قوية.

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان شرذمة الاحزاب يؤثر عليها شعبيا ولا يجعل الناس يشعرون بها، مقترحة دمج الاحزاب ذات التوجهات المتشابهة سواء الليبرالية او اليسارية او غيرها "لا بد من التوعية بالافكار الحزبية".

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ونوهت النائبة الى ان الاحزاب مُقصِّرة في شرح برامجها واهدافها؛ ما يؤثر على تواجدها على ارض الواقع.





وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قد دعا الأحزاب السياسية، لعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي‪.‬





وأشاد رئيس مجلس النواب في حوار أجراه مع صحيفة الأخبار بالقائمة الوطنية التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ميزت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وعلى الناس أن تأخذها بمأخذ التحليل‪".‬





وأضاف "عبد العال"، أن هذا تحالف انتخابي وليس سياسيًا، منوها إلى أنه كان مستحيلا أن يشكل كل حزب قائمة وحده منفردًا‪.‬





وعن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشيوخ، قال صرح رئيس النواب: "البعض يتكلم عن تدني نسبة المشاركة لكن تاريخ انتخابات مجلس الشورى السابق كانت كلها بهذا الشكل، فضلًا عن ظروف إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا‪".‬





وتابع: "هناك خطوات إيجابية يجب البناء عليها واستغلالها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعتقد وأتوقع أن المشاركة في انتخابات النواب ستكون أكثر من ممتازة، ولو استمر منهج القائمة الوطنية سيكون جيدًا، لأنه يوسع من المشاركة الحزبية في ظل ظروف الكل يعلمها،وهي الضعف في البنية الحزبية‪".‬