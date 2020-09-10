AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لخلق كيانات قوية.. برلمانية تطالب بدمج الأحزاب المتشابهة في التوجه السياسي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
النائبة منى منير
النائبة منى منير
Advertisements
فريدة محمد
أيدت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، دمج الاحزاب المتشابهه في التوجه السياسي لتقوية الحياة السياسة، مضيفة أن الاندماجات ستخلق كيانات قوية.
 
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان شرذمة الاحزاب يؤثر عليها شعبيا ولا يجعل الناس يشعرون بها، مقترحة دمج الاحزاب ذات التوجهات المتشابهة سواء الليبرالية او اليسارية او غيرها "لا بد من التوعية بالافكار الحزبية".
‪ ‬  
ونوهت النائبة الى ان الاحزاب مُقصِّرة في شرح برامجها واهدافها؛ ما يؤثر على تواجدها على ارض الواقع.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قد دعا الأحزاب السياسية، لعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي‪.‬ 

وأشاد  رئيس مجلس النواب  في حوار أجراه  مع صحيفة الأخبار  بالقائمة الوطنية التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ميزت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وعلى الناس أن تأخذها بمأخذ التحليل‪".‬ 

وأضاف "عبد العال"، أن هذا تحالف انتخابي وليس سياسيًا، منوها إلى أنه كان مستحيلا أن يشكل كل حزب قائمة وحده منفردًا‪.‬ 

وعن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشيوخ، قال صرح رئيس النواب: "البعض يتكلم عن تدني نسبة المشاركة لكن تاريخ انتخابات مجلس الشورى السابق كانت كلها بهذا الشكل، فضلًا عن ظروف إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا‪".‬ 

وتابع: "هناك خطوات إيجابية يجب البناء عليها واستغلالها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعتقد وأتوقع أن المشاركة في انتخابات النواب ستكون أكثر من ممتازة، ولو استمر منهج القائمة الوطنية سيكون جيدًا، لأنه يوسع من المشاركة الحزبية في ظل ظروف الكل يعلمها،وهي الضعف في البنية الحزبية‪".‬
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز الخصوصي يكتب: انتخابات مجلس الشيوخ.. 5 تحديات أمام الأحزاب

مؤتمر برلماني لحشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

بعد أول يوم لانتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: شهادة نجاح للدولة وللقيادة السياسية وميلاد للأحزاب.. ويؤكدون: الدولة واجهت تحديات كورونا بإجراءات وقائية تحقق التوازن في إجراء الاستحقاق السياسي

موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: لم ننسحب من القائمة الوطنية من أجل مصر.. سندفع بـ30 مرشحا فى انتخابات مجلس النواب.. واندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا.. فيديو وصور

رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد

عبد العال: أدعو الأحزاب لعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أجمل أدعية الصباح.. تشرح الصدر وتريح القلب.. رددها لنفسك ولمن تحب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

استنى يا ابني أنا طلباك من ربنا.. حكاية شهيد الشهامة بسوهاج.. أنقذ أسرة كاملة والتهمته النيران

سعر الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-9-2020 بالقاهرة والمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده ولقاء الخميسي الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور