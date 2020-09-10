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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت  أسعار الذهب  في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، بنحو 7 جنيهات، إذ سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 850 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 970 جنيها.  

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 850 جنيهًا.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6748 جنيهًا.

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وسجل السعر العالمى للذهب 1927 دولارا  للأوقية. 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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