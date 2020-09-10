خسائر مرعبة لقطاع السيارات بسبب كورونا

وأكدت الدراسة أن هناك 6 شركات عالمية فقط في صناعة السيارات ، التي تمكنت من النجاة من هذه الأزمة العاصفة هذه الأيام.



كما أن شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية هي الوحيدة دون سواها من الشركات على مستوى العالم التي حققت نتائج أفضل خلال هذه الفترة وذلك من أبريل حتى يونيو مقارنة بعام 2019 .



ولم تتمكن أي شركة للسيارات باتثناء تيسلا من إنقااذ نفسها من انخفاض الميعات الذي ضرب سوق السيارات خلال الربع الثاني من عام 2020 لتبلغ خسائر المبيعات حوالي 177 ملياريورو ، وذلك تسجل رتاجع قدره 41 % مقارنته بالربع الثاني



في المقابل، لم تتمكن أي شركة للسيارات باستثناء تيسلا من إنقاذ نفسها من انخفاض المبيعات الذي ضرب سوق السيارات خلال الربع الثاني من عام 2020 لتبلغ خسائر المبيعات حوالي 177 مليار يورو لتسجل تراجع قدره 41% إذا ما تمت مقارنته بالربع الثاني من العام السابق.



