في 15 دقيقة فقط.. تخلصي من تشقق القدمين

تشعر بعض السيدات بالحرج الشديد نتيجة تشقق القدمين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتردين الحصول على قدمين كالحرير، فيمكنك اتباع هذه الخطوات للتخلص من تشقق القدمين خلال 15 دقيقة فقط.







كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير، عن علاج تشقق القدمين بزيت الزيتون:

يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون و زيت السمسم وزيت اللوز.





قومي بوضع قدميكي في مياه دافئة لمدة 15 لى 20 دقيقة.





ثم دلكي أحد هذه الزيوت على الكعبين.





ثم ارتدي شراب قطني للمساعدة على ترطيب الكعبين بشكل أسرع .





– علاج تشقق الكعبين باستخدام غسول الفم:





اخلطي ربع كوب من غسول الفم – يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ.





اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه وقومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت التي ذكرناها.