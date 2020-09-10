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مرأة

دون تقصف.. روتين رضوى الشربيني لشعر صحي وطويل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
دون تقصف.. روتين
دون تقصف.. روتين رضوى الشربيني لشعر صحي وطويل
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أسماء عبد الحفيظ

يعد تقصف وهيشان الشعر وتساقطه من المشاكل الدائمة، التي تعاني منها كل سيدة وفتاة حيث يظهر الشعر دائمًا بشكل مرهق وتالف، لهذا تقدم رضوى الشربيني روتين ثابت للعناية بالشعر لتطويله والقضاء على التقصف والهيشان والتمتع بشعر صحي وطويل.

قص الشعر
الاهتمام بقص أطراف الشعر مع بداية كل شهر مما يعمل على تخلص من هيشانه وتقصف الأطراف وتجدد جذور الشعر وزيادة طوله خلال مدة قصيرة.

تجنب الحرارة
تجنب الاستخدام المستمر لمصادر فرد الشعر بالحرارة مثل الاستشوار والمكواة، لأنها من أهم أسباب تلف الشعر وتقصفه وهيشانه، وعند الضرورة يفرد الشعر بالحرارة ولكن بعد مرور ربع ساعة على غسيله.

التغذية
الاهتمام بتغذية الشعر بطريقتين أولًا بتناول الفيتامينات المخصصة للشعر الغنية بالبيوتين والأطعمة الصحية التي تغذي الشعر مثل "بيض - عسل أسود -كبدة -جرجير -تفاح -سمك مشوي -شوربة عدس- سبانخ".

تغذية الشعر بالماسكات والوصفات الطبيعية على الأقل ماسك الزبادي والعسل الأبيض مرة أسبوعيًا بفوطة ساخنة، للتعرف على الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتغذيته المزيد من هنا.

تنظيف الشعر
الالتزام بغسل الشعر مرتين فقط في الأسبوع بطريقة صحيحة ليس أكثر ولا أقل حتى لا يفقد زيوته ويجف مع الغسيل المستمر بطريقة خاطئة، مع تجنب تعرض الشعر بشكل مباشر لأشعة الشمس لأن الحرارة المستمرة تتلفه.

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