AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أقوى من الزيوت .. هذه الفاكهة تمنع تساقط الشعر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:55 ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
Advertisements
لمياء الياسين


فوائد عديدة للتين الشوكى لصحتك  فهو تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم. وتعد من أبرز فوائد  التين الشوكى الأخرى فائدته للجنس وعلاج مشاكل المعدة إليك أبرز  فوائد التين الشوكى لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.


علاج البروستاتا

فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على  أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.

-تقوية المناعه

التين الشوكي يحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

- هضم أفضل

 التين الشوكى  على قدر كبير من الألياف الغذائية. كما نعلم جميعًا ، تعتبر الألياف الغذائية ضرورية في عملية الهضم ، لأنها تضيف كتلة لحركات الأمعاء مما يسهل المرور عبر العضلات الملساء في الجهاز الهضمي.

-فوائد التين الشوكى للشعر
 
فوائد التين الشوكى للشعر عديدة فيحتوى التين الشوكى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه
وتحافظ على صحة جذوره.ويمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

فوائد الثوم ... للشعر و الكلى و التخسيس

فوائد التين الشوكى لصحة القلب وللجنس .. تعرفي عليها

نوع مهمل من الفواكه يرفع مناعتك ويحميك من الكوليسترول

نوع مهمل من الفواكه يحارب الكوليسترول.. تعرفى عليه

منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول التين الشوكي

ترشيحاتنا

إحالته للجهات القضائية.. الزراعة: إجراءات رادعة ضد مرتكبى تعديات الأراضى.. فيديو

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

الوسواس القهري في الصلاة.. كيفية العلاج منه

موعد مباراة الزمالك وإنبي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ننشر أول صورة للمتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان