أقوى من الزيوت .. هذه الفاكهة تمنع تساقط الشعر





علاج البروستاتا









فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.





-تقوية المناعه



يحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.



- هضم أفضل



التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية. كما نعلم جميعًا ، تعتبر الألياف الغذائية ضرورية في عملية الهضم ، لأنها تضيف كتلة لحركات الأمعاء مما يسهل المرور عبر العضلات الملساء في الجهاز الهضمي.

التين الشوكي يحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية. كما نعلم جميعًا ، تعتبر الألياف الغذائية ضرورية في عملية الهضم ، لأنها تضيف كتلة لحركات الأمعاء مما يسهل المرور عبر العضلات الملساء في الجهاز الهضمي.

-فوائد التين الشوكى للشعر



فوائد التين الشوكى للشعر عديدة فيحتوى التين الشوكى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه



وتحافظ على صحة جذوره.ويمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.

