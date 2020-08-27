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مرأة

لها مفعول السحر.. الحلبة توقف تساقط الشعر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

  تساقط الشعر مشكلة تعانى منه الكثير من السيدات إليك أسباب تساقط الشعر وعلاجات طبيعية من مطبخك له:

لهذه الأسباب يتساقط شعرك

وفقا لموقع برايت سايد يمكنك تقليل مخاطر تساقط الشعر من خلال تناول الأطعمة الصحية والحفاظ على نمط حياة صحي.

ويمكن أن يكون ساقط الشعر بسبب خلل فى الغدد الصماء أو  فقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة والذى يضع الكثير من الضغط على الجسم مما يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة. يمكن أن يسبب هذا تساقط الشعر.

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على الجانب الآخر يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما ويعد لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية، فهى تعمل على تجديد الخلايا.

على الجانب الآخر يمكن بجانب البلازما علاج تساقط الشعر بوصفة سريعة يمكنك تطبيقها من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

وصفة بذور الحلبة والماء

ماذا تحتاجين
2 ملعقة كبيرة بذور حلبة 
وعاء من الماء 

تعليمات الاستخدام:
انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل. 
في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون. 
ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف.
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