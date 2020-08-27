لها مفعول السحر.. الحلبة توقف تساقط الشعر

لهذه الأسباب يتساقط شعرك



على الجانب الآخر يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما

ويعد لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية،

على الجانب الآخر يمكن بجانب البلازما علاج تساقط الشعر بوصفة سريعة يمكنك تطبيقها من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:



وصفة بذور الحلبة والماء







ماذا تحتاجين



2 ملعقة كبيرة بذور حلبة

وعاء من الماء





تعليمات الاستخدام:

انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون.

ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف.