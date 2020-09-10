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برلمان

برلماني: الكارت الذكي حلم ينتظره الفلاح منذ سنوات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن تطبيق الحيازة الزراعية أو كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي.

وأوضح أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه ومده بجميع متطلباته خاصة أن كارت الفلاح الذكي يعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، ولها دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاج إليها الأرض.

وأضاف أن منظومة كارت الفلاح الذكي لو تمت بشكل الصحيح وكان هناك سيستم ونظام جيد يدير تلك المنظومة سيخدم الزراعة بصورة كبيرة إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن كارت الفلاح يحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.

وطالب عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة إرشاد وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، خاصة وأنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.
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