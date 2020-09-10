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رياضة

المقاولون العرب يخشى كمين حرس الحدود بـ الدوري.. الليلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب
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محمد السعيد
يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم الثاني، وتعزيز المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح حرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب، للابتعاد خطوة عن مراكز الهوبط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 13 بـ 26 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، بيراميدز مع المصري، الإنتاج الحربي مع أسوان، الزمالك مع سموحة.
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