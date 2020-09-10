بعد إعلان وقف تجارب لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. الشركة تعلق: لا موعد لاستئنافها

أعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا AstraZeneca Plc"، اليوم الخميس، أن وقف تجارب لقاح كورونا إجراء طبيعي ولا موعد لاستئنافها.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، كشفت الشركة الأمريكية أنه لا تشخيص لحالة المتطوع الذي اعتلّ خلال تجارب اللقاح.





وكانت شركة أسترازينيكا قد فجرت، أمس الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض.





وقالت الشركة إن: "التقارير التي تدعي أنها تستند إلى التعليقات التي أدلى بها رئيسنا التنفيذي، في وقت سابق اليوم، التي تفيد بأننا أكدنا أن أحد المشاركين في تجربتنا السريرية عانى من التهاب النخاع المستعرض؛ غير صحيحة".





وأضافت الشركة أن الرئيس التنفيذي للشركة ذكر أنه لا يوجد تشخيص نهائي قبل إجراء المزيد من الاختبارات.





وصرح المتحدث باسم الشركة بأنه سيتم تسليم هذه الاختبارات إلى لجنة سلامة مستقلة ستراجع الحدث وتضع تشخيصًا نهائيًا.





هذا، وقد أعلنت أسترازينيكا AstraZeneca Plc" ، صباح الأربعاء، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في المرحلة الأخيرة من العملية، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر.





يعتبر لقاح أسترازينيكا، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، أحد اللقاحات الرائدة في العالم لفرص تطوير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام.



