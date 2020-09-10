السبت.. فصل التيار عن محطة محولات غرب المحلة لإجراء صيانة بالغربية

أعلن المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، بفصل التيار الكهربائى من محطة محولات غرب المحلة، يوم السبت القادم، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

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وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى سيتم قطع الكهرباء عنها خلال تلك المدة الزمنية بمدينة المحلة هى، شارع نعمان الأعصر، والمركز الطبى، و المخبز الألى، وطريق الجابرية، ومنطقة السكة الوسطى، وسوق اللبن، ومجلس المدينة، ومنطقة الزراعة، وطريق دمرو، وطريق ديرب، ومنطقة سيدى خلف، ومنطقة العيسوى، وشارع الحنفى، وشارع العباسي القديم، والمبرة، والسنترال او2، و حى أول المحلة، ومجمع الأحوال المدنية، ومنطقة زكريا، وشارع جلال الدين، وشارع المعهد الدينى، وقسم ثالث المحلة، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المنسوب، وبرهام، وأبودراع، وسوق الجملة، وعزبة خضر، وأبوزهرة، والقاضى، والإمام، ومنطقة اخوان خليل، والمنشية، وجسر الجمهورية، ومركز الكبد، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، وسعد زغلول، والجلاء، وبسيسة.





وأضاف، خطوط الريف بمركز المحلة قرى، الدواخلية، ونمرة البصل، والسجاعية، وصفط تراب، وسندسيس، وعياش، وديرب هاشم، وبلقينا، والهياتم، والجابرية،والبنوان، وتنقية المياه 1و2، وسامول، والمعتمدية، ودنوشر، والعلو، وميت الليت هاشم، ومصانع صفط، ومصانع الهياتم، والعامرية.





كما أهاب رئيس القطاع كافة المواطنين بتدبير كافة احتياجاتهم خلال فترة أعمال الصيانه .