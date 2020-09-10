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محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:11 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن منطقة الوراق (وراق العرب- شارع القومية)؛ وذلك اعتبارا من الســـاعة  العاشرة مساء  يوم الجمعة المقبلة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت. 

وأوضحت الشركة ان هذا الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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