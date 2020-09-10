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حوادث

ضبط 4,500 كيلو جرام إستروكس وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:26 م
الأجهزة االامنية
الأجهزة االامنية
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كتب محمد صبرى
نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط 4,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس وكمية من الأقراص المخدرة بحيازة 5 عناصر إجرامية بقصد الإتجار .

 فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس – كيس تبغ - 3زجاجات تحتوى على سائل الأسيتون – سلاح أبيض – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم فى التعبئة - مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزواية يتخذونها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع مخدر الإستروكس. 
 
كما تم ضبط (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – 30 كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة – مقص معدنى – ماكينة لاصق بلاستيك – 2 لاصق شفاف – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام .
 
وضبط (بندقية خرطوش – 3 طلقات لذات العيار – 78 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) بحيازة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان . 

،وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

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