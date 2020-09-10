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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستمع لأفكار ومقترحات مديري مكاتب الوزارة وهيئة التنشيط

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.

وقد استمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.

وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.

وزير السياحة والآثار يستمع لأفكار ومقترحات مديري مكاتب الوزارة وهيئة التنشيط
وزير السياحة والآثار يستمع لأفكار ومقترحات مديري مكاتب الوزارة وهيئة التنشيط
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