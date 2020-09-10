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أخبار البلد

وزير الرى: لجنة عليا مشتركة بين مصر والسودان خلال شهر.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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أمل مجدى
سافر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى للسودان مع وفد مرافق له فى زيارة رسمية للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وإستقبل  سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، الدكتور محمد عبد العاطى والوفد المرافق  له. 

وبعد اللقاء قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى  مصر تدعم جنوب السودان فى مشروعات كثيرة منها حفر آبار ليجد الناس ماء الشرب وقت الجفاف، ونبنى سدود لحصاد الأمطار حتى تجد الماشية مصدر للماء ولا تسير مسافات طويلة فيحدث تضارب ومشاكل بين المجتمعات وبعضها.

وأضاف "عبد العاطى" كما نقوم بتدريب الكوادر من جنوب السودان فى مصر وهناك أحياء فى القاهرة 
بها أعداد كبيرة من جنوب السودانيين ويتحركوا ويتعاملوا مثل المصريين لأننا أخوة.

وأشار وزير الرى أنه مصر لديها مشروعات استثمارية مستقبلية ، وتم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان  خلال شهر تضم اللجنة مجموعة من الوزراء لبحث سبل التعاون والاستثمار والتنمية فى جنوب السودان، وبحث المشروعات المشتركة التى تعود بالنفع على الشعبين.

وتطرق للحديث عن الأمن الموجود حاليًا فى جنوب السودان وأنه يعطى فرصة للاستثمار وأكد أن الاستقرار لأى بلد من العوامل الهامة لتدفق الاستثمارات.

ومن جانبه أعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية  مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات ، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة  لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان. 

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