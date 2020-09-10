تخفيض قيم التصالح بمخالفات البناء السكني في سوهاج ..شاهد

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإنتهاء من تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء السكني بجميع الوحدات الملحية.





جاء ذلك بعد الإنتهاء من الدراسة وجلسات التشاور، كما تم مراعاة البعد الإجتماعي واستجابة طلبات المواطنين.





وينشر لكم "صدى البلد" جدول يوضح قيمة المتر مُقابل التصالح بعد التخفيض بمحافظة سوهاج، حيث تم تقسيمها لأربعة فئات "أ، ب، ج، د"، وهي كالتالي:





كما أن المناطق القروية التي تم ضمها لحيز مدينة سوهاج هي:

كورنيش النيل خارج حدود حي شرق، سعر المتر 450 جنيه.

منطقة أبراج سيتي وخلف معهد العارف، سعر المتر280.

منطقة الأبراج بنيده، سعر المتر 250 جنيه.

نطاق القرى التي تم ضمها لحيز مدينة سوهاج، سعر المتر 60 جنيه.



