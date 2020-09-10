AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخفيض قيم التصالح بمخالفات البناء السكني في سوهاج ..شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:32 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
قسم المحافظات
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإنتهاء من تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء السكني بجميع الوحدات الملحية.

جاء ذلك بعد الإنتهاء من الدراسة وجلسات التشاور، كما تم مراعاة البعد الإجتماعي واستجابة طلبات المواطنين.

وينشر لكم "صدى البلد" جدول يوضح قيمة المتر مُقابل التصالح بعد التخفيض بمحافظة سوهاج، حيث تم تقسيمها لأربعة فئات "أ، ب، ج، د"، وهي كالتالي:

كما أن المناطق القروية التي تم ضمها لحيز مدينة سوهاج هي: 
كورنيش النيل خارج حدود حي شرق، سعر المتر 450 جنيه.
منطقة أبراج سيتي وخلف معهد العارف، سعر المتر280.
منطقة الأبراج بنيده، سعر المتر 250 جنيه.
نطاق القرى التي تم ضمها لحيز مدينة سوهاج، سعر المتر 60 جنيه.

تخفيض قيم التصالح بمخالفات البناء السكني في سوهاج ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتر بكام.. أحمد موسى يعرض قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة|شاهد

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

لو كنت من سكان القاهرة.. اعرف سعر التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. من يحق له التصالح ومن المسئول جنائيا؟.. وهل دفع جدية التصالح يعني الموافقة عليها؟

تخفيض أسعار التصالح في كافة أحياء القاهرة .. تعرف عليها

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

التربية الكويتية: حصر العاملين الوافدين العالقين في الخارج بشكل عاجل لبحث إعادتهم

أول تعليق من مدير عام مرفأ بيروت على اندلاع الحريق الهائل

انفجار جديد.. محلل سياسي يكشف أسباب حريق مرفأ بيروت

حكاية مهندس اتحاد الكرة والـ ٤٥ حذاء والماريوت.. تفاصيل

إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها