بأيدي الجيش اللبناني.. السيطرة على 75% من حريق مرفأ بيروت

أكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنه تم السيطرة على 75% من الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، فى السوق الحرة بمبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلي.





وأضاف القيسي في تصريحات لـ" العربية"، أن الجيش اللبناني ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق، وهو الذي يتولى الآن أمر إخماده.





وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد جزء من الحريق الأول بمساعدة مروحيات الجيش اللبناني.





وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.



