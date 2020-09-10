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أخبار العالم

بأيدي الجيش اللبناني.. السيطرة على 75% من حريق مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:54 م
حريق مرفأ بيروت
حريق مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
أكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنه تم السيطرة على 75% من الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، فى السوق الحرة بمبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلي.

وأضاف القيسي في تصريحات لـ" العربية"، أن الجيش اللبناني ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق، وهو الذي يتولى الآن أمر إخماده.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد جزء من الحريق الأول بمساعدة مروحيات الجيش اللبناني.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من البكر التنبؤ بأسباب الحريق.
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